RBI Officer Grade B Recruitment Result 2020 Declared: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिसर्स ग्रुप बी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (RBI Officer Grade B Recruitment Result 2020) घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार जो RBI अधिकारी ग्रेड B- DSIM,DEPR-2019, और General-2019 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

RBI Officer Grade B Recruitment Exam 2020 परीक्षा रिजल्टों के साथ RBI ने आधिकारिक वेबसाइट पर सभी परीक्षाओं के कटऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं. इसके उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंकों पर क्लिक करके भी सीधे अपना RBI Officer Grade B Recruitment Result 2020 और कट ऑफ अंक देख सकते हैं.

ग्रेड (बी ’(DR) -DSIM-2019 में अधिकारी की भर्ती के लिए अंकपत्र और कट ऑफ अंक

ग्रेड (बी ’(DR) -DEPR-2019 में अधिकारी की भर्ती के लिए अंकपत्र और कट ऑफ अंक

ग्रेड (बी '(DR) -General-2019 में अधिकारी की भर्ती के लिए अंक पत्र और कट ऑफ अंक

RBI Officer Grade B Recruitment Result 2020 ऐसे करें चेक

RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Marks sheet and cut off marks for the recruitment of Officer” लिखा हो.

अपनी रसीद संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

आपका RBI Officer Grade B Recruitment Result 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.