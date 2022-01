RBI SO jobs 2022: भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आया है. आरबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (RBI SO Recruitment 2022) के कई पदों पर भर्तियां निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के पर आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन (RBI SO jobs 2022) करने की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 14 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.Also Read - BSF Recruitment 2022: बीएसएफ में आई बंपर भर्ती, महिला-पुरुष दोनों उम्मीदवार करें आवेदन, ये चाहिए योग्यता

पदों का विवरण (Vacancy Details)

लॉ ऑफिसर ग्रेड बी (Law Officer Grade B)– 2 पद

मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) (Manager (Technical-Civil)– 6 पद

मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) (Manager (Technical-Electrical)– 3 पद

लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए – 1 पद

आर्किटेक्ट ग्रेड ए (Architect Grade A)– 1 पद

फुल-टाइम क्यूरेटर (full-time curator)– 1 पद

योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार आवेदन से पूर्व नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. लाइब्रेरियर प्रोफेशनल के पद पर आवेदन करने वाल उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर की डिग्री मांगी गई है. साथ ही 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. आर्किटेक्ट (architect) ग्रेड ए पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ आर्किटेक्र में स्नातक होना चाहिए.