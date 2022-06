RBSE Rajasthan Board 10th Result 2022 rajresults.nic.in Live Update: राजस्‍थान बोर्ड, आरबीएसई ने 12वीं के पर‍िणाम घोष‍ित करने के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं के पर‍िणाम भी 8 जून को जारी कर द‍िये हैं. अब स्‍टूडेंट्स को राजस्‍थान बोर्ड कक्षा 10वीं के पर‍िणाम इंतजार है. रिपोर्ट्स और लोकल रिपोर्ट की मानें तो BSER अजमेर, कक्षा 10वीं के पर‍िणाम (RBSE 10th Result 2022) कल 10 जून को जारी कर सकता है. RBSE की तरफ से इसे लेकर आध‍िकार‍िक सूचना अभी आना बाकी है. श‍िक्षा मंत्री बीडी कल्‍ला (BD Kalla) पर‍िणाम की घोषणा करेंगे.Also Read - UP Board 10th 12th Result 2022 Date: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के र‍िजल्‍ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, माध्‍यमिक श‍िक्षा मंत्री ने पर‍िणाम की तारीख को लेकर द‍िये संकेत

छात्रों को बता दें कि पर‍िणाम की घोषणा (RBSE 10th Result 2022 Date) बीएसईआर अजमेर (BSER Ajmer) की आध‍िकार‍िक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.edu.in पर जारी होगी. इसके अलावा छात्र अपना र‍िजल्‍ट rajresults.nic.in 2022 पर भी चेक कर सकते हैं.

उम्‍मीद की जा रही है कि बोर्ड, कक्षा 10वीं के पर‍िणाम की तारीख (RBSE 10th Result 2022 date) आज शाम तक जारी की जा सकती है. पर‍िणाम की तारीख ट्वीट के जर‍िये और आध‍िकार‍िक वेबसाइट के जर‍िये दी जाएगी.

पर‍िणाम जारी होने के बाद छात्र अपना र‍िजल्‍ट (RBSE 10th Result 2022) BSER अजमेर की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रोल नंबर और जन्‍म तिथ‍ि की मदद से प्राप्‍त कर सकते हैं.

राजस्‍थान माध्‍यमिक श‍िक्षा बोर्ड, अजमेर ने राजस्‍थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा (Rajasthan Board 10th Exams 2022) का आयोजन 31 मार्च से 26 अप्रैल 2022 तक किया था. छात्र यहां लेटेस्‍ट अपडेट के लिए चेक करते रहें और जानें कि राजस्‍थान बोर्ड 10वीं का रिजल्‍ट कब तक आएगा (Rajasthan RBSE 10th Result kab tak aayega).