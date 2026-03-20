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Rajasthan Board 10th Result Date: कब जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? RBSE की तरफ से आया बड़ा अपडेट
RBSE Rajasthan Board Class 10th Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड 2026 की 10वीं परीक्षा में इस साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं.
RBSE Rajasthan Board Class 10th Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. राजस्थान बोर्ड के सचिव ने बताया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE 10th Board Result) 20 मार्च को कक्षा 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं करेगा. उम्मीद है कि RBSE सोमवार, 23 मार्च तक राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट की तारीख का एलान कर देगा. हालांकि, हम अगले हफ्ते तक RBSE 10वीं का रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद, आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर 10वीं का रिजल्ट डाउनलोड करने और देखने का लिंक लाइव कर दिया जाएगा. मालूम हो कि इस साल, परीक्षा में शामिल हुए लगभग 10 लाख छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.
राजस्थान में कब हुई थी 10वीं की परीक्षा?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरे राज्य में 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. कॉपियों के मूल्यांकन के लिए, बोर्ड ने अलग-अलग केंद्रों पर लगभग 35,000 शिक्षकों को तैनात किया है. अधिकारियों ने बताया है कि कॉपियों की जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं.
जारी होने के बाद कैसे देख पाएंगे रिजल्ट?
रिजल्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट 2026 का लिंक ढूंढ़ना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर डालना होगा और जानकारी सबमिट करनी होगी. फिर आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. इसके अलावा, छात्र IE Education पोर्टल पर भी अपना रिजल्ट और पास होने का स्टेटस देख सकते हैं. परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी नहीं कर पाते हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. इन परीक्षाओं की तारीख और समय के बारे में RBSE अलग से नोटिस जारी करेगा.
रिजल्ट चेक करने का क्या है तरीका
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें. सब्मिट करें.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.
पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?
बीते साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कुल 5,61,453 छात्र और 5,10,007 छात्राएं शामिल हुए थे. इनमें से 5,23,043 लड़के और 4,79,799 लड़कियां पास हुईं.
राजस्थान बोर्ड में कब कैसा रहा है रिजल्ट?
- 2025: 93.60%
- 2024: 93.04%
- 2023: 90.49%
- 2022: 82.89%
- 2021: 99.56%
- 2020: 80.63%
- 2019: 79.9%
- 2018: 79.86%
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