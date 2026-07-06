Re-NEET Result Date 2026: NTA जुलाई में ही इस डेट तक जारी करेगा रिजल्ट, साथ आएगी AIR और कटऑफ, जानिए कब शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की, कटऑफ, ऑल इंडिया रैंक और टॉप रैंकर्स की सूची भी जारी होगी. इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 6, 2026, 1:11 PM IST
NTA जल्द जारी करेगा Re-NEET रिजल्ट (image AI)
NTA जल्द जारी करेगा Re-NEET रिजल्ट (image AI)
  • 21 जून को हुई री-नीट परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे.
  • मेडिकल काउंसलिंग जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है.
  • NTA 20 जुलाई 2026 तक री-नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर सकता है.
  • रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की, कटऑफ और ऑल इंडिया रैंक भी जारी होगी.

री-नीट यूजी 2026 में शामिल 20 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. NTA ने जुलाई में ही रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य तय किया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मूल नीट परीक्षा 3 मई को ली थी, वह पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. री-नीट यूजी एग्जाम 21 जून 2026 को पूरा हुआ, जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए. NTA के अधिकारी कहते हैं कि मूल्यांकन तेजी से चल रहा है ताकि समय पर रिजल्ट आए और मेडिकल सत्र समय पर शुरू हो सके. छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नियमित चेक करना चाहिए. TOI के मुताबिक, नीट यूजी परीक्षा देश भर के मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है. लाखों छात्र MBBS, BDS जैसे कोर्सेस के लिए मेहनत करते हैं. इस साल पेपर लीक विवाद के कारण मूल परीक्षा रद्द हुई, जिससे छात्रों में काफी तनाव बढ़ा. सरकार और NTA ने सुरक्षा बढ़ाकर रि-एग्जाम कराया, जिसमें AI कैमरा, जामर और कड़ी निगरानी का इस्तेमाल हुआ. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने री-नीट यूजी 2026 के नतीजे 20 जुलाई 2026 तक घोषित करने का फैसला लिया है. 21 जून 2026 को हुए री-एग्जाम में छात्रों ने पेपर को पहले की तुलना में थोड़ा कठिन बताया, खासकर फिजिक्स का. केमिस्ट्री और बायोलॉजी सामान्य स्तर के रहे. परीक्षा 5440 केंद्रों पर हुई और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. NTA ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर छात्रों से आपत्तियां मांगी हैं, जिन्हें जल्द सुलझाया जा रहा है.

फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ में जारी

NTA अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट 20 जुलाई तक आ जाएगा, शायद इससे पहले भी. सामान्य रूप से रिजल्ट 45 दिनों में आता है, लेकिन इस बार सिर्फ 37 दिनों में परीक्षा होने के कारण जल्दी घोषणा होगी. फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ में जारी किए जाएंगे. छात्रों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक (AIR), टॉप 100 रैंकर्स की लिस्ट और पर्सेंटाइल भी जारी होंगे. छात्र neet.nta.nic.in पर लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. OMR शीट और रेस्पॉन्स शीट भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी. इससे छात्र अपनी परफॉर्मेंस का सही आकलन कर पाएंगे.

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काउंसलिंग शेड्यूल

रिजल्ट घोषणा के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) 15% ऑल इंडिया कोटा, AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी. राज्य स्तर की काउंसलिंग भी राज्य प्राधिकरणों द्वारा शुरू होगी. उम्मीद है कि काउंसलिंग जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में शुरू हो जाए.

पूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है

NTA का लक्ष्य है कि मेडिकल शिक्षा का शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो. पिछले सालों के अनुभव के आधार पर पूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आईडी प्रूफ आदि तैयार रखें. कोई भी गलत सूचना से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें.

री-नीट 2026 पूरे देश के छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. NTA ने इस बार सुरक्षा पर खास ध्यान दिया ताकि भविष्य में ऐसा विवाद न हो. छात्रों की मेहनत रंग लाए, यही उम्मीद सबको है. रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें रैंक और चॉइस फिलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

कुल मिलाकर, NTA 20 जुलाई 2026 तक री-नीट रिजल्ट घोषित करने के लिए तैयार है. छात्र धैर्य रखें और आधिकारिक अपडेट फॉलो करें. सफल उम्मीदवारों को जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिल जाएगा. यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने का प्रयास जारी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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