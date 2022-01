REET Cut Off 2022: REET Cut Off 2022: 26 स‍ितंबर को आयोजित रीट 2021 परीक्षा के कटऑफ का इंतजार कर रहे उम्‍मीदवारों के लिये अच्‍छी खबर है. रीट फर्स्‍ट और सेकेंड लेवल के लिये कटऑफ लिस्‍ट जल्‍द ही जारी की जाएगी. उम्‍मीद की जा रही है कि दूसरे लेवल की कटऑफ के मुकाबले पहले स्‍तर की कटऑफ थोडी कम होगी. दरअसल, भर्ती को लेकर कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण पहले स्‍तर की कटऑफ कम हो सकती है, क्‍यो‍ंक‍ि इस स्‍तर पर कांपेटिशन का स्‍तर कम हो गया है. हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि पेपर आसान होने के कारण कटऑफ ज्‍यादा जा सकती है. Also Read - REET 2022: Rajasthan में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए मई में होगी REET परीक्षा, जानें सीएम गहलोत ने क्या दिया अपडेट

दोनों लेवल में कटऑफ 110 से 125 तक रह सकती है. बता दें कि फिलहाल सरकार 31000 पदों पर भर्ती कर रही है. REET Cut Off 2022 लेवल-1 में जनरल श्रेणी के पुरुषों के लिये कटऑफ 110 से 126 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 107 से 119 तक कटऑफ जा सकती है. वहीं ईडब्‍ल्‍यूएस के पुरुषों के लिये कटऑफ 104 से 116 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 103 से 112 तक कटऑफ जा सकती है.

ओबीसी के पुरुषों के लिये कटऑफ 106 से 118 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 104 से 115 तक कटऑफ रह सकती है. एमबीसी श्रेणी पुरुषों के लिये कटऑफ 104 से 115 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 102 से 112 तक कटऑफ जा सकती है.

SC श्रेणी के लिये कटऑफ कम रह सकती है. पुरुष अभ्‍यर्थ‍ियों के लिये कटऑफ 103 से 111 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 98 से 107 तक जा सकती है. जबकि एसटी श्रेणी के पुरुषों के लिये कटऑफ 101 से 110 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 95 से 102 तक कटऑफ जा सकती है.

पीडब्‍ल्‍यूडी श्रेणी के पुरुष उम्‍मीदवारों के लिये कटऑफ 98 से 107 तक और महिला उम्‍मीदवारों के लिये 93 से 99 तक कटऑफ जा सकती है.