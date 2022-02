Rajasthan REET 2021 Latest Update: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET Level 2 Exam) की लेवल-2 परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि यह परीक्षा अब नए सिरे से होगी. गहलोत ने REET परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले की जांच के बीच यह घोषणा की है. अपने निवास पर कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा, ‘आज हमने रीट लेवल-2 की परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है. लेवल-2 की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाई जाएगी.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीट के लिए भारत सरकार की पुरानी प्रणाली… पहले प्राथमिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा… ला रहे हैं.Also Read - Rajasthan News: राजस्थान में Night Curfew खत्म, शादी समारोह में गेस्ट की संख्या बढ़ी; जानें पूरी गाइडलाइंस

We will cancel the level 2 of REET exam 2021, we will conduct this exam again: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/c9kNOWuslr

— ANI (@ANI) February 7, 2022