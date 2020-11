SSC JHT Tier 1 Admit Card 2020 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए मध्य क्षेत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं, वे अपना एडमिट कार्ड SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - SSC CGL Tier II 2017 re-exam admit card out download from websites ssc-cr.org| SSC CGL Tier II 2017 re-exam: एडमिट कार्ड जारी, ssc-cr.org से डाउनलोड करें

SSC JHT Paper 1 अन्य क्षेत्रों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को दो पासपोर्ट आकार की लेटेस्ट रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो-आईडी प्रमाण भी रखना होगा, जिसमें जन्मतिथि SSC JHT / SHT / HT एडमिट कार्ड पर छपी हो. उम्मीदवारों को MHA द्वारा जारी COVID – 19 से संबंधित सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

SSC JHT Tier 1 Admit Card 2020 के लिए ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं.

एडमिट कार्ड की जांच के लिए नवीनतम समाचार लिंक पर जाएं.

अपना आवेदन विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

एक प्रतिलिपि सहेजें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.

इसके अलावा उम्मीदवार इन लिंकों कि मदद से भी SSC JHT Tier 1 Admit Card 2020

SSC मध्य क्षेत्र Direct Link

SSC उत्तर क्षेत्र Direct Link

SSC मध्य प्रदेश Direct Link

SSC नॉर्थ वेस्टर्न रीजन Direct Link

SSC पश्चिमी क्षेत्र Direct Link

SSC नॉर्थ ईस्टर्न रीजन Direct Link

SSC केरल कर्नाटक क्षेत्र Direct Link

SSC दक्षिणी क्षेत्र Direct Link

SSC पूर्वी क्षेत्र Direct Link