कौन हैं भारत की बेटी रिद्धि चौहान? जिन्होंने 17 साल की उम्र में 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स का किया नेतृत्व

Who is Riddhi Chauhan: जब ज्यादातर 17 साल के छात्र स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी उम्र में भारतीय मूल की रिद्धि चौहान अमेरिका में करीब 300 नेवी कैडेट्स का नेतृत्व कर रही हैं. न्यूयॉर्क के क्वींस स्थित बेंजामिन एन. कार्डोजो हाई स्कूल की छात्रा रिद्धि अपने स्कूल के नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स (NJROTC) की बैटलियन कमांडिंग ऑफिसर हैं. यह इस कार्यक्रम में छात्रों को मिलने वाला सबसे बड़ा नेतृत्व पद माना जाता है. रिद्धि को अब अमेरिका के नेवल अकादमी प्रिपरेटरी स्कूल में भी दाखिला मिल गया है. उनका सपना आगे चलकर अमेरिकी नौसेना में कमीशंड ऑफिसर बनने का है.
रिद्धि ने स्कूल के पहले साल में NJROTC कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. उनका मकसद आत्मविश्वास बढ़ाना और नेतृत्व करना सीखना था. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से कई जिम्मेदारियां संभालीं. वह पहले एकेडमिक कमांडर, STEM कमांडर, प्लाटून लीडर और इंस्पेक्शन कमांडर रहीं. इसके बाद उन्हें बैटलियन कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया. आज वह पूरे बैटलियन की रोज की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं और नए कैडेट्स का मार्गदर्शन भी करती हैं. वह हफ्ते में चार दिन सुबह 7 बजे से पहले स्कूल पहुंचकर ड्रिल प्रैक्टिस भी करवाती हैं.
ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिद्धि ने सिर्फ नेतृत्व में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई और तकनीक के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है. जब वह एकेडमिक कमांडर थीं, तब उनकी टीम लगातार दो साल तक लीडरशिप एंड एकेडमिक बाउल के दूसरे दौर तक पहुंची. इसके अलावा उनकी यूनिट ने राष्ट्रीय स्तर की एक शैक्षणिक परीक्षा में पहला स्थान भी हासिल किया. रिद्धि ने अपनी टीम के साथ मिलकर बैटलियन का पहला SeaPerch अंडरवॉटर रोबोट भी तैयार किया. इस प्रोजेक्ट के जरिए कैडेट्स को रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग का व्यावहारिक अनुभव मिला.
रिद्धि का मानना है कि अच्छा नेता वही होता है, जो दूसरों की मदद करे और अपने काम से उदाहरण पेश करे. उनका कहना है कि विनम्रता, सेवा और दूसरों के प्रति सम्मान की सीख उन्हें BAPS स्वामीनारायण संस्था और महंत स्वामी महाराज से मिली है. यही बातें उनके नेतृत्व करने के तरीके का अहम हिस्सा हैं. रिद्धि का परिवार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर से जुड़ा है. उनके माता-पिता रुचिका और दिलीप चौहान ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.
रिद्धि अब नेवल अकादमी प्रिपरेटरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी में दाखिला लेना चाहती हैं. इसके बाद वह अमेरिकी नौसेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहती हैं. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने सैकड़ों कैडेट्स का नेतृत्व किया है और कई छोटे छात्रों को प्रेरित भी किया है. उनकी कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और लगातार मेहनत की जाए, तो कम उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. रिद्धि की सफलता दुनिया भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है.
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