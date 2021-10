RPSC RAS Prelims Admit Card 2021 Released: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं की संयुक्त प्रतियोगी (प्रीलिम्स) परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड (RPSC RAS Prelims Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (RPSC RAS Prelims Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (RPSC RAS Prelims Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा (RPSC RAS Prelims Exam 2021) 27 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.Also Read - RPSC SI Answer Key 2021 Released: RPSC ने जारी किया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetadmitcardservlet पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (RPSC RAS Prelims Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (RPSC RAS Prelims Admit Card 2021) देख सकते हैं. परीक्षा (RPSC RAS Prelims Exam 2021) 988 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें से 363 पद राजस्थान राज्य सेवाओं के लिए और 625 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं.

RPSC RAS Prelims Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Admit Card for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp (Pre) Exam 2021 लिखा हो.

अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें.

आपका RPSC RAS Prelims Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

RPSC RAS Prelims Admit Card 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.