RPSC Teachers Vacancy 2022: श‍िक्षक पदों पर नौकरी की तलाश कर उम्‍मीदवारों के लिए अच्‍छी खबर है. राजस्‍थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने 9760 सीनियर शिक्षक पदों (9760 vacancies of Senior Teachers) पर आवेदन मांगे हैं. इन पदों पर आवेदन प्रक्र‍िया आज 11 अप्रैल से शुरू हो रही है. इच्‍छुक उम्‍मीदवार RPSC की आधिकार‍िक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आज से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई है. Also Read - RPSC Teacher Recruitment 2022: श‍िक्षकों के 9760 पदों पर रिक्‍त‍ियां, कैसे होगा चयन, जानें

RPSC recruitment vacancy details: पदों का विवरण

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जर‍िये आयोग कुल 9760 रिक्‍त‍ियों (9760 vacancies) पर भर्त‍ियां होंगी. इसमें से 1668 पद इंग्‍ल‍िश टीचर के हैं, 1298 पद हिन्‍दी, 1613 मैथ्‍स, 1800 संस्‍कृत, 1565 साइंस , 1640 सोशल साइंस , 70 पंजाब और 106 पद उर्दू श‍िक्षक के हैं. Also Read - History Of the Day, February 3: वो बड़ी घटनाएं जो दर्ज हैं 3 फरवरी के इतिहास में | Watch Video

RPSC recruitment application fee: आवेदन शुल्‍क

जनरल/ EWS/ BC/ OBC उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क के रूप में 350 रुपये का भुगतान करना होगा. राजस्‍थान के OBC, BC को 250 और SC/ ST/ PH उम्‍मीदवारों को 150 रुपये का भुगतान करना होगा. आवेदन करने के लिए अभ्‍यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. Also Read - History Of the Day, February 2: वो बड़ी घटनाएं जो दर्ज हैं 2 फरवरी के इतिहास में | Watch Video

RPSC recruitment age limit: उम्र सीमा

इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगी.

RPSC recruitment: कैसे करें आवेदन

इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को RPSC के पोर्टल (RPSC SSO portal) sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

RPSC recruitment: योग्‍यता :

किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से बीएड या डीएड के साथ ग्रेजुएशन डिग्री हो. योग्‍यता से संबंधित ज्‍यादा जानकारी नोटिफिकेशन में देखें.