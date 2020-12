RPSC School Lecturer Result 2018 Declared: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर (मैथ्स) भर्ती परीक्षा 2018 (School Lecturer Recruitment Exam 2018) की मुख्य परीक्षा और रिज़र्व लिस्ट का रिजल्ट और कट ऑफ अंक घोषित कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - RPSC School Lecturer Result 2020 Declared: RPSC ने जारी किया School Lecturer 2020 का रिजल्ट, ये है चेक करने का Direct Link

उम्मीदवारों की रोल नंबर और रैंक के साथ मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट से एक्सेस की जा सकती है. इसके अलावा उम्मीदवार स्कूल लेक्चरर – 2018 (गणित) का रिजल्ट और कट ऑफ अंक (रिज़र्व लिस्ट) और स्कूल लेक्चरर- 2018 (गणित) का रिजल्ट और कट ऑफ अंक (मुख्य सूची) चेक कर सकते हैं. RPSC ने वर्ष 2018 में 20 विभिन्न विषयों में 5,000 स्कूल शिक्षकों के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था और जनवरी 2020 में परीक्षा आयोजित की गई थी.

RPSC School Lecturer Result 2018 ऐसे करें चेक

1 RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2 होमपेज पर News & Events पर क्लिक करें.

3 एक नया पेज खुलेगा

4 उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Result Preamble and Cut off marks (Main List) for School Lecturer (School Edu.)- 2018 (Mathematics)” लिखा हो.

5 एक PDF फाइल खुलेगी.

6 PDF फाइल को स्क्रॉल करके अपना नाम देखें.

7 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.