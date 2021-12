RPSC SI Result 2021: राजस्‍थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्‍थान पुलिस सब-इंस्‍पेक्‍टर और प्‍लातून कमांडर कम्‍बाइंड काम्‍पेटेटिव एग्‍जाम 2021 (Rajasthan Police Sub-Inspector and Platoon Commander Combined Competitive Exam 2021) का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में भाग लेने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर मेरिट लिस्‍ट चेक कर सकते हैं. राजस्‍थान पुलिस एसआई परीक्षा (Rajasthan Police SI exam 2021) का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया था. आयोग ने 11 अक्‍टूबर को सभी 6 पेपर्स के लिये मॉडल आंसर की जारी कर दी थी. लिखित परीक्षा में 18787 उम्‍मीदवारों ने क्‍वाल‍िफाई किया है. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्‍मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्‍ट (पीईटी) में शामिल होना होगा और उसके बाद उनका इंटरव्‍यू राउंड होगा. आयोग ने अभी तक RPSC PET Schedule 2021 जारी नहीं किया है.Also Read - MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्‍थान में जैसलमेर के पास क्रैश हुआ, पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद

RPSC SI result 2021: ऐसे डाउनलोड करें

1. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए News and Events सेक्‍शन में जाकर Result Preamble and Cutoff Marks(For Physical Efficiency Test) Of Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021 पर क्‍ल‍िक करें.

3. RPSC SI result 2021 मेरिट लिस्‍ट स्‍क्रीन पर आ जाएगी.

4. अपना रोल नंबर चेक करें

5. प्र‍िंंटआउट लें.

RPSC Rajasthan Police SI result 2021: डायरेक्‍ट लिंक

राजस्‍थान लोक सेवा ओयाग, आरपीएससी ने 857 पदों के लिये आवेदन मांगे थे. RPSC तीन चरणों में भर्ती प्रक्र‍िया पूरी करेगा. लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्‍ट और इंटरव्‍यू होगा.