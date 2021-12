RPSC SI Result 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के रजिल्ट को घोषित कर दिया गया है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन संयुक्त रूप से कराया गया था. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा (Sarkari Naukari) में भाग लिया था वे अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं. इस परीक्षा में 18,787 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है. वहीं ये परीक्षा 13-15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी.Also Read - Anganwadi Supervisor Bharti 2021: आंगनवाडी में सुपरवाइजर के पद पर आई भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

RPSC SI Result 2021: ऐसे देखें रिजल्ट (How To Check result)

– उम्मीदवारों को अपना रजिल्ट चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

– यहां पेज पर न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन में जाएं.

– इसके बाद आपको परिणाम प्रस्तावना और सब इंस्पेक्टर कॉम्ब के कटऑफ मार्क्स (शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए) कॉम्प. परीक्षा 2021 लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद यहां RPSC SI Result 2021 के मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करें और अपने रिजल्ट को चेक करें.

बता दें कि आयोग द्वारा 11 अक्टूबर के दिन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. RPSC SI Result 2021 में उन उम्मीदवारों के रोल नंबरों की लिस्ट है, जो अगले दौर के लिए पात्र हो गए हैं. लिखित परीक्षआ में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा.