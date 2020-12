RRB Admit Card 2020 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने शुक्रवार को आइसोलेटेड और मंत्रिस्तरीय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर (RRB Admit Card 2020) जारी कर दिया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. कुल 1.03 लाख उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है. CEN 03/2019 के तहत कुल 1663 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. Also Read - RRB NTPC Admit Card 2020: रेलवे भर्ती बोर्ड इस दिन जारी करेगा RRB NTPC का एडमिट कार्ड! इस Direct Link के जरिए कर सकते हैं डाउनलोड

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे शिफ्ट 1 के लिए रिपोर्ट करना होगा. गेट सुबह 10 बजे बंद हो जाएगा. शिफ्ट 1 की परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी. हालांकि 30 मिनट का अतिरिक्त समय PwBD के उम्मीदवारों के लिए दिया जाएगा. शिफ्ट 2 के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1:30 बजे होगा और गेट बंद होने का समय 2:30 बजे है. शिफ्ट 2 की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी. एग्जाम सिटी, डेट और शिफ्ट इंट्रिमेशन और मॉक टेस्ट को चेक करने का लिंक 5 दिसंबर को सक्रिय हो गया था. उम्मीदवार 18 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं. Also Read - RRB NTPC 2020 Exam Schedule: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल, तय समय में होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल

इसके बाद अगले हफ्ते में RRB ने घोषणा की है कि RRB NTPC Recruitment Exam 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक के अंत तक आयोजित की जाएगी, जबकि RRB Level-1 Exam (ट्रैक मेंटेनर्स, पॉइंट्स मैन और विभिन्न लेवल -1 पदों के लिए) अप्रैल पहले सप्ताह और अगले साल जून के बीच आयोजित की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/31182/68849/login.html पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (RRB Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - RRB NTPC, Group D & Level 1 Exam Dates: रेलवे बोर्ड अब इस दिन आयोजित करेगा NTPC, Group D & Level 1 की परीक्षा, जानें यहां फ्रेश डेट

RRB Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

1 RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

2 होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “Login to view & Download your e call letter, Exam City & Date intimation slip, view Mock Link & raise any query on Help Desk” लिखा हो.

3 एक नया पेज खुलेगा.

4 अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें.

5 RRB Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.