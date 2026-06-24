सरकारी नौकरी का बड़ा मौका- ग्रेजुएट हैं? रेलवे में ₹35000 सैलरी वाली 119 नौकरियां, 33 साल वालों तक के लिए मौका

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार 15 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

Written by: Farha Fatima
Published: June 24, 2026, 7:43 AM IST
रेलवे में बिना टेक्निकल डिग्री भी कर सकते हैं अप्लाई (image AI)
रेलवे में बिना टेक्निकल डिग्री भी कर सकते हैं अप्लाई (image AI)
  • RRB ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.
  • 15 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे.
  • किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, आयु 20 से 33 वर्ष अनिवार्य है.
  • चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-6 के तहत ₹35,400 शुरुआती वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है, जिसके लिए वे तैयारी करने के साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार में जुटे रहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं. IANS की खबर के मुताबिक, RRB की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती में ग्रेजुएट उम्मीदवारों को ₹35,400 शुरुआती सैलरी के साथ आवेदन का मौका मिलेगा.  पढ़िए डिटेल.

ऑनलाइन माध्यम की अंतिम तिथि 14 अगस्त

आरआरबी की ओर से जारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संभवतः 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है. ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हो

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और योग्यता का होना भी जरूरी है.

आयु 33 वर्ष तय की गई

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा सेलेक्शन

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी), योग्यता परीक्षा (यदि लागू हो), दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा जांच, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए प्रति माह होगी. इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

डिटेल नोटिफिकेशन जल्द

आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी का नोटिफिकेशन जल्द ही अपने ऑफिशियल पोर्टल पर संबंधित पदों के लिए आवेदन लिंक सक्रिय होने से पहले जारी किया जाएगा.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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