RRB NTPC 5th Phase Exam Date And Full Schedule: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के 5वें फेज का शेड्यूल (Railway Recruitment Boards Non Technical Popular Categories Exam) जारी कर दिया गया है. परीक्षा 4 से 27 मार्च के बीच होगी. RRB की वेबसाइट के अनुसार, परीक्षा 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21, और 27 मार्च को आयोजित की जाएगी. करीब 19 लाख अभ्यर्थी RRB NTPC 5th Phase 5 कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT-1) परीक्षा देंगे. Also Read - India Post GDS Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए भारतीय डाक में इन 3679 पदों पर अप्लाई करने के बचे हैं कुछ दिन, इस Direct Link से करें आवेदन

इस चरण में भी अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से चार दिन पहले उपलब्ध होंगे. RRB इस फेज का एडमिट कार्ड 28 फरवरी से जारी करना शुरू करेगा. उम्मीदवार RRB की वेबसाइट पर जाकर अपना-अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. Also Read - Indian Army Recruitment Rally 2021: भारतीय सेना में 10वीं, 12वीं पास के लिए आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई