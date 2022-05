नई दिल्‍ली : रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने अपनी आधिकार‍िक वेबसाइट पर लेवल-4 और 6 की एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा की आंसर की और रेस्‍पांस शीट जारी कर दी है. जो उम्‍मीदवार परीक्षा में उपस्‍थ‍ित हुए थे, वह आंसर की (RRB NTPC CBT 2 2022 answer key) चेक कर सकते हैं और साथ ही लेवल 4 और 6 का प्रश्‍न पत्र भी देख सकते हैं. बता दें कि उम्‍मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की रीजनल वेबसाइट्स पर आंसर की चेक कर सकते हैं.Also Read - RRB NTPC CBT 2 answer key 2022: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 आंसर की कल होगी जारी, 18 मई तक आपत्‍त‍ि दर्ज करें

आंसर की (RRB NTPC CBT 2 answer key 2022) जारी करने के साथ ही आरआरबी ने ऑब्‍जेक्‍शन लिंक भी एक्‍ट‍िवेट कर द‍िया है. जिन उम्‍मीदवारों को आपत्‍त‍ि दर्ज करनी है, वहं 18 मई तक कर सकते हैं.

इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें आंसर की

RRB NTPC CBT 2 2022 answer key : ऐसे चेक करें पर‍िणाम

1: RRB की रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

2: दिये गए लिंक CEN-01/2019 (NTPC CBT-2) Pay Level 4 and 6 question paper, answer and answer key, View and Objection Tracker Link पर क्‍ल‍िक करें, जो होमपेज पर दिया गया है्

3: लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें, जैसे कि रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि आदि

4: स्‍क्रीन पर आंसर की और क्‍वेश्‍चन पेपर (RRB NTPC CBT 2 question paper and answer) आ जाएगा.

5: चेक करें (RRB NTPC CBT 2 answer key 2022)

6: अब अगर आपको आपत्‍त‍ि दर्ज करना है तो ऑब्‍जेक्‍शन बटन प्रेस करें.

7: क्‍वेश्‍चन पेपर (RRB NTPC CBT 2 question paper) और आंसर सेव करें.

उम्‍मीदवारों को आंसर की ( RRB NTPC CBT 2 answer key) पर ऑब्‍जेक्‍शन रेज करने के लिए 50 रुपये और बैंक चार्ज देना होगा.