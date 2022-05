RRB NTPC CBT 2 admit cards: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा (RRB NTPC CBT 2 Phase 1 exam 2022) के लिए एडमिट जारी कर द‍िये हैं. फेज 1 की सीबीटी 2 परीक्षा के लिए क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर चेक कर सकते हैं. उम्‍मीदवारों की सहूलियत के लिए हमने यहां नीचे डायरेक्‍ट लिंक द‍िया है. उम्‍मीदवारों को अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि एंटर करना होगा. इसके बाद उम्‍मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.Also Read - BPSC CDPO Admit Card 2022: बीपीएससी ने CDPO प्रारंभ‍िक परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, 15 मई को होगा एग्‍जाम

डायरेक्‍ट लिंक

मई में परीक्षा :

बता दें कि सीबीटी परीक्षा का आयोजन 9 और 10 मई को होने वाला है. यह परीक्षा लेवल 4 और 6 के लिए होगी और एडमिट कार्ड (RRB NTPC CBT 2 exam 2022 Admit card) भी इसी के लिए जारी किया गया है. उम्‍मीदवार रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि की मदद से एडमिट कार्ड (RRB NTPC CBT 2 admit cards) डाउनलोड करें.

RRB NTPC CBT 2 admit card: ऐसे करें डाउनलोड

1. RRB की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं. उम्‍मीदवार ने जिस क्षेत्र से परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उस रीजन की आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक CEN-01/2019 (NTPC “PAY LEVEL 4 & 6”) : CLICK HERE TO DOWNLOAD E- CALL LETTER FOR CBT-2 PHASE-1 SCHEDULED ON 09 & 10 MAY 2022 पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब यहां अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि एंटर करें.

4. एडमिट कार्ड स्‍क्रीन पर आ जाएगा. उसका प्रिंटआउट लें.