Indian Railways Recruitment News: इंडियन रेलवे (Indian Railways) अपने 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड Railway Recruitment Boards (RRBs) के माध्‍यम से तीन 15 दिसंबर से बंपर भर्ती अभियान (mega recruitment drive) तीन चरणों में शुरू करने जा रहा है.

भारतीय रेलवे के 21 रेलवे भर्ती बोर्डों (RRBs) के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू हो होने जा रही तीन चरणों में मेगा भर्ती अभियान में लगभग 1.4 लाख वैकेंसी को भरने के लिए देश भर के विभिन्न शहरों में 2.44 करोड़ से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे. COVID-19 के बीच परीक्षा आयोजित करने की तैयारी जोरों पर की जा रही हैं.

– पहले चरण में (First phase) कंप्‍यूटर पर आधारित Computer Based Test (CBT) दूरस्‍थ और मिनिस्‍ट्रीयल कैटेगरी (CEN 03/2019) की परीक्षा 15 दिसंबर 20202 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी.

– दूसरे चरण में CBT नॉन टेक्‍निकल कैटेगरी में (NTPC – CEN 01/2019) का आयोजन 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक होगी.

First phase of Computer Based Test (CBT) for Isolated and Ministerial categories (CEN 03/2019) to be held from 15th Dec, 2020 till 18th Dec.2020

Second phase of CBT for Non Technical Popular Categories (NTPC – CEN 01/2019) to be held from 28th Dec, 2020 till March, 2021

तीसरे चरण में CBT लेवल-1 पदों के लिए (CEN RRC 01/2019) परीक्षा आयोजन अप्रैल से जून 2021 के अंत तक होगा.

भारतीय रेलवे की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा का पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर, 2020 तक अगल और मंत्रिस्तरीय श्रेणियों के लिए शुरू होगा. इसके बाद 28 दिसंबर से एनटीपीसी श्रेणियों के लिए अस्थायी रूप से मार्च 2021 तक और तीसरी भर्ती के लिए लेवल -1 के लिए अस्थायी रूप से अप्रैल 2020 से जून के अंत तक, 2021 तक किया जाएगा.

COVID-19 महामारी के दौरान RBs ने SOP तहत परीक्षा आयोजित करने की व्यापक तैयारी की है. प्रतिदिन केवल दो पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सामाजिक डिस्‍टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, क्यूरेटिंग शिफ्ट सुनिश्चित करना आवश्यक है.

आरआरबी ने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से यह भी अनुरोध किया है कि वे सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से सीबीटी के संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग आरआरबी को दें.