RSMSSB answer keys 2021: राजस्‍थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्‍टेरियल सर्व‍िस सेलेक्‍शन बोर्ड (RSMSSB) ने कंप्‍यूटर एग्‍जाम की आंसर की जारी कर दी है. आरएसएमएसएसबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in/ पर यह आंसर की जारी की है. आरएसएमएसएसबी कंप्‍यूटर 2021 एग्‍जाम (RSMSSB Computer 2021 examination) का आयोजन 19 दिसंबर 2021 को हुआ था. Also Read - अफ्रीकी धरती पर Shardul Thakur ने पारी में झटके इतने विकेट, अन्‍य भारतीय नहीं कर पाया था ये काम

Computer Exam 2021: ऐसे चेक करें आंसर की

आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in/ पर जाएं.

लेटेस्‍ट न्‍यूज में जाएं.

नया पेज खुलेगा.

मेनू बार में जाकर कैंडिडेट कॉर्नर में जाएं.

आंसर की पर क्‍ल‍िक करें.

नया पेज खुलेगा.

Computer 2021: First Answer Key of Exam Computer- Code (105) पर क्‍ल‍िक करें.

आंसर की pdf फॉर्मेट में खुलेगी Also Read - IND vs SA 2nd Test Day-2: शार्दुल के 7 विकेट हॉल के बावजूद डगर नहीं है आसान, भारत 85/2

उम्‍मीदवार आंसर की चेक करने के बाद आपत्‍त‍ि दर्ज कर सकते हैं. 6 जनवरी से 8 जनवरी 2022 तक आपत्‍ति‍ दर्ज करने की समय सीमा है. प्रति आपत्‍त‍ि दर्ज करने के लिये उम्‍मीदवारों को 100 रुपये का शुल्‍क देना होगा. Also Read - Omicron: Omisure को ICMR ने दी मंजूरी, Omicron का पता लगाएगी यह किट; Must Watch Video