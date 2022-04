RSMSSB Fireman & assistant Fire officer result 2022: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)ने सोमवार 18 अप्रैल 2022 को आरएसएमएसएसबी अस‍िस्‍टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन रिजल्‍ट 2022 (RSMSSB assistant fire officer and fireman results 2022) की घोषणा कर दी है. परीक्षा में उपस्‍थ‍ित उम्‍मीदवार अपना परिणाम rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं. Also Read - UP Police SI Result 2022: यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट जारी, 36170 उम्‍मीदवार हुए पास

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शारीरिक और व्यावहारिक परीक्षण के लिए योग्‍य हैं, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में तारीख घोषित होगी. बता दें कि फिलहाल जारी मेरिट लिस्‍ट प्रोविजनल है.

RSMSSB recruitment exam 2021 results : ऐसे चेक करें

1. RSMSSB कीआधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2. वहां दिये गए न्‍यूज सेक्‍शन में जाएं.

3. दिये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

4. शॉर्टलिस्‍ट उम्‍मीदवारों की सूची आ जाएगी स्‍क्रीन पर.

5. उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.