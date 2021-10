RSMSSB Patwari Admit Card 2021: राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्टीरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर एडिमट कार्ड जारी कर दिया गया है. 5378 रिक्तियों पर होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को अधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 5378 खाली पड़े पदों को भर्ती किया जाएगा.Also Read - Maharashtra TET Admit Card 2021: महाराष्‍ट्र टीईटी एडमिट कार्ड आज होंगे जारी, यहां मिलेगा लिंक

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको दिए गए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर आपको News Notifications पर क्लिक करना होगा.

– यहां आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिखेगा.

– यहां Download Admit Card of Direct Recruitment of Patwar – 2021 पर क्लिक करें.

– अब उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

– सबमिट करने के बाद आपका एडिमट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.

– एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें या सेव कर लें.

परीक्षा का शिड्यूल

23 अक्टूबर 2021- परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आयोजन किया जाएगा.

23 अक्टूबर 2021 – परीक्षा का आयोजन दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजन किया जाएगा.

24 अक्टूबर 2021 – परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आयोजन किया जाएगा.

24 अक्टूबर 2021 – परीक्षा का आयोजन दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजन किया जाएगा.