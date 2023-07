Hindi Career Hindi

Sanskrit Teacher: अगर संस्कृत में लगता है मन तो टीचर टीचर बन कमाएं लाखों, विदेशों में भी डिमांड

Sanskrit: अगर आप भी लेते हैं संस्कृत में रुचि तो इसमें टीचर बनकर एक अच्छा करियर बना सकते हैं. भारत में संस्कृत टीचर की डिमांड होने के साथ ही विदेशों में भी संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहुत डिमांड रहती है.

How to Become a Sanskrit Teacher: संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है. बहुत सारे विद्वान संस्कृत को सभी भाषा की जननी भी मानते हैं. विद्वजनों का यह भी कहना है कि इस भाषा में कई सारे ऐसे रहस्य और ज्ञान छिपे हुए हैं, जो किसी और दूसरी भाषा में नहीं है. राष्ट्रीय शिक्षा निती 2020 में भी इसे प्राथमिकता दी गई है. वैज्ञानिक रूप से कंप्यूटर के लिए संस्कृत को सबसे समृद्ध भाषा माना गया है. यह सभी कारण है जिसकी वजह से लोगों के मानसिक में परिवर्तन आया है और वे संस्कृत सीखने को भी तवज्जो दे रहे हैं.

काफी लोगों को संस्कृत में करियर बनाने को लेकर संशय रहता है जिसकी वजह से वह संस्कृत में आगे नहीं पढ़ते हैं. लेकिन यह धारणा गलत है. संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की विदेशों में भी स्कूल और कॉलेज स्तर पर डिमांड रहती है. आप संस्कृत की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में पढ़ा सकते हैं. हालांकी विदेशों से ज्यादा डिमांड संस्कृत की भारत में रहती है. बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि संस्कृत पढ़कर टीचर कैसे बना जा सकता है. आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे.

कैसे बने संस्कृत टीचर

संस्कृत टीचर बनने के लिए 12वीं पास करना अनिवार्य है. 12वीं के बाद आपको संस्कृत में बीए करने के लिए प्रवेश (CUET) परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा को पास करते ही आप इसकी पढ़ाई करने पर योग्य हो जाएंगे. आप प्रवेश परीक्षा के अंक के आधार पर किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं. बीए के बाद टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा. बिना इसके आप टीचर नहीं बन सकते हैं. बीएड दो साल का एक कोर्स है. जिसे करने के बाद आप राज्य और केंद्र स्तर पर टीचर की परीक्षा दे सकेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप टीचर बन सकते हैं. आप उच्च शिक्षा के लिए बीए के बाद संस्कृत में एमए, पीजी डिप्लोमा और पीएचडी भी कर सकते हैं. जिसके बाद आपके लिए बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं. छोटे स्तर पर इसमें सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा भी कर सकते हैं.

संस्कृत में टीचर के अलावा भी है स्कोप

संस्कृत डिग्री के बाद आप टीचर के अलावा भी कई सारे काम कर सकते हैं. आप संस्कृत विद्वान, प्रोफेसर, टाइपराइटर, ट्रांसलेटर, लेखक, कवि, रिसर्चर, संस्कृत इतिहासकार, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं. इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत रहती है. आप संस्कृत डिग्री के बाद विदेशों में भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

संस्कृत पढ़ने के लिए भारते के बेस्ट कॉलेज

लेडी श्री राम कॉलेज

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय

संस्कृत विभाग, केरल विश्वविद्यालय

गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता

विदेशों में संस्कृत पढ़ने के लिए बेस्ट कॉलेज

भाषा शिक्षा केंद्र, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय

एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान

बर्लिन विश्वविद्यालय

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

हीडलबर्ग विश्वविद्यालय

