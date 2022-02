Bihar Police Constable Admit Card: बिहार पुलिस ने प्रोहिबिशन विभाग में कॉन्स्टेबल के पद पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2022 को किया जाएगा. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे CSBC की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 365 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. बिहार पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू हुई थी और एडमिट कार्ड को उम्मीदवार इस वेबसाइट csbc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - CSBC Bihar Police Admit Card: बिहार पुलिस कांस्‍टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां चेक करें

Bihar Police Constable Admit Card: एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना होगा.

– यहां Prohibition पर क्लिक करने के बाद List of centres for candidates according to their roll nos. for the post of Prohibition Constable, Exam scheduled on 27/02/2022 लिंक पर जाएं.

– यहां Download Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें. इसके बाद आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

पदों का विवरण

अनारक्षित वर्ग- 126 पद

एसटी- 06 पद

एससी- 88 पद

ईबीसी- 29 पद

बीसी- 21 पद

बीसी फीमेल- 13 पद