IIMC Latest News: आईआईएमसी को यूजीसी ने दिया 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा, मिलेगी पीएचडी सहित कई डिग्रियां

Indian Institute of Mass Communication: यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) को ‘​डीम्ड यूनिवर्सिटी’ की मान्यता दे दी है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) के पास नई दिल्ली और जम्मू (जम्मू और कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेंकनाल (ओडिशा) समेत कुल पांच संस्थान है. जिसके जरिए देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना, मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में सार्थक शोध को बढ़ावा दिया जाता है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक, यूजीसी से आईआईएमसी को डीम्‍ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद एक अधिकारी ने कहा है कि आईआईएमसी अब डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री सहित अन्‍य सभी डिग्रियां देने के लिए अधिकृत हो गया है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) की स्‍थापना 17 अगस्त 1965 को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी.

भारतीय जन संचार संस्थान को ‘​डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा मिलने के बाद IIMC ने शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद अर्पित किया. भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों को ट्रेनिंग (Training) भी दी जाती है. आईआईएमसी ने एक्स पर लिखा है कि आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का विचार कोई नया विचार नहीं है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस योजना को 2016 में मंजूरी मिल गई थी.

A big thanks to the Ministry of Education for declaring IIMC New Delhi and its five regional centres as a Deemed to be University.

IIMC is committed to giving its best to promote education, training, and research in mass communication.@EduMinOfIndia @ianuragthakur @dpradhanbjp

— Indian Institute of Mass Communication (@IIMC_India) January 31, 2024