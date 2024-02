पीएम मोदी कल 3 आईआईटी और आईआईएम समेत कई एजुकेशनल संस्थानों का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: देश में एजुकेशन सेक्टर में विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है. पीएम मोदी की नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नई पहल की शुरुआत की गई है. इसी बीच पीएम मोदी 20 फरवरी 2024 को देश में एजुकेशनल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 13,375 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का लोकार्पन करेंगे. जिसके तहत, नेशनल लेवल पर कई बड़े शैक्षणिक संस्थानों का उद्घाटन करेंगे. जिससे देश के युवा नव दुनिया के साथ विकास की ओर अग्रसित होगा. पीएम मोदी 20 फरवरी को किन-किन चीजों का उद्घाटन करेंगे. आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Prime Minister @narendramodi to visit Jammu on 20th February

PM to inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 30,500 crore

Read here: https://t.co/e9KpzTp7PJ@PMOIndia

