CUET UG आवेदन फॉर्म की लिस्ट में नहीं दिखा DU का नाम, ट्विटर पर स्टूडेंट्स ने लगाई गुहार

Sarkari Exam: CUET UG 2024 की रिजस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 फरवरी को शुरू गई है. जिसकी आखिरी तारीख 26 मार्च 2024 है. इस समय फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की ओर से कई शिकायतें आ रही हैं. जिसमें यह कहा जा रहा है कि आवेदन करते समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कई यूनिवर्सिटीज के नाम लिस्ट में नहीं आ रहे हैं. जिसके बाद उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए ये शिकायतें लिखी. आइये उम्मीदवारों ने क्या कहा विस्तार से जानते हैं.

एक उम्मीदवार ने कहा है कि ‘मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और किसी अन्य कॉलेज नहीं देख पा रहा हुं कृपा मदद करें.’

#cuet sir I can not see college like delhi university and any other please help

