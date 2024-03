Board Exam 2024: हरियाणा में 10वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान दीवारों पर चढ़कर कराई गई नकल, देखें VIRAL VIDEO

Board Exam 2024: हरियाणा में बोर्ड एग्जाम का आयोजन हो रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. हरियाणा के नूंह जिले के एक स्कूल में 10वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान नकल की सूचना मिली है. नकल कराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को चिट देने के लिए स्कूल की दीवारों पर चढ़ रहे हैं.

#WATCH | Cheating reported during the Class 10 board examination at a school in Haryana’s Nuh district.

People were seen climbing up the school walls to pass .chits to students writing their board exams. (07.03) pic.twitter.com/QNZ0MW44uW

— ANI (@ANI) March 8, 2024