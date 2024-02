Hindi Career Hindi

How To Fill Neet Ug 2024 Application Form In Hindi

NEET UG फॉर्म भरने में होगी ये गलती तो नहीं होगा सिलेक्शन, पढ़ें सही नियम

NEET UG 2024 Registration Rules: आइये जानते हैं कि NEET UG 2024 भरते समय किन महत्त्वपूर्ण बातों व नियमों को याद रखना जरूरी है. वरना सालों की मेहनत बस थोड़ी सी गलती के कारण बर्बाद हो सकती है.

how to fill NEET UG 2024 application form

NEET UG 2024 Rules: देश में हर साल लाखों स्टू़डेंट्स नीट यूजी के लिए एग्जाम देते हैं. जिसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं. नीट का एग्जाम देश का सबसे कठीन एग्जाम में से एक माना जाता है. सालों मेहनत करने के बाद उम्मीदवार एग्जाम में बैठते हैं. इसलिए जरूरी है कि एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान कोई भी गलती नहीं हो. इसके लिए सही नियम को जानना जरूरी है. वरना सालों की मेहनत बस थोड़ी सी गलती के कारण बर्बाद हो सकती है. इसलिए आइये जानते हैं कि NEET UG 2024 भरते समय किन महत्त्वपूर्ण बातों व नियमों को याद रखना जरूरी है.

आवेदन करने के लिए जरूरी निर्देश

अपलोड करने के लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें. स्कैन की गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को सबसे पहले तैयार कर लें. उसके बाद बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान की स्कैन की गई कॉपी की जरूरत होती है. अगर आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में तय किए गए साइज में तैयार कर लें. पीडीएफ का साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए.

फोटो अपलोड करने के लिए जरूरी नियम

1- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिना फोटो का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

2- फोटो में उम्मीदवार का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए. साथ ही फोटो 01 जनवरी 2024 को या उसके बाद की खिंची हुई होनी चाहिए. वरना फोटो अमान्य माना जाएगा.

3- फोटो टोपी या गॉगल्स लगाकर खिंचवाने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं जिन स्टूडेंट्स को मजबूरन पावर वाला चश्मा पहनना पड़ता है, उनके लिए विशेष छूट है.

4- पोलरॉइड और कंप्यूटर से बनी फोटोज लगाने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. फोटो को एडिट करने से बचें.

5- फोटों के बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए.

6- साथ ही 6-8 पासपोर्ट साइज और 4-6 पोस्ट कार्ड साइज (4″ X6″) वाली कलर फोटो खिचवाएं.

7-इसी फोटो का इस्तेमाल परीक्षा और काउंसिलिंग के लिए भी किया जाता है.

NEET UG 2024 के लिए ऐसे करें आवेदन (How To Apply For Neet UG Exam 2024 )

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर जाएं.

पर जाएं. वहां होम पेज पर मौजूद NEET UG 2024 लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करें. आवेदन करने के लिए वहां मांगी जाने वाली तमाम जरूरी जानाकारी को धयानपूर्वक भरें.

स्कैन की गई डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपलोड करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए तय किए गए आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना एप्लिकेशन फॉर्म अपने पास रख लें.