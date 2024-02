Hindi Career Hindi

Sarkari Exam: UP BEd परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 3 मार्च, जानें कब होगा एग्जाम

UP BEd 2024 Admission: यूपी बीएड 2024 के लिए आवेदन शरू है. आइये जानते हैं कि एग्जाम कब होगा? एडमिट कार्ड और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? साथ ही लेट फीस कितनी ली जाएगी?

UP BEd 2024 Admission: यूपी बीएड 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू कर दी गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 03 मार्च 2024 है. उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले ऑफिशियल वेबसाइट cdn3.digialm.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आखिरी तारीख से पहले आवेदन नहीं करने पर लेट फीस देनी पड़ेगी. आइये जानते हैं कि UP BEd 2024 एग्जाम कब होगा? UP BEd 2024 एग्जाम एडमिट कार्ड और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? साथ ही लेट फीस कितनी ली जाएगी?

UP BEd 2024 एग्जाम कब होगा

नोटिफिकेशन के मुताबिक, UP BEd 2024 एग्जाम की संभावित तारीख 24 अप्रैल 2024 है. UP BEd 2024 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी करने की संभावित तारीख 17 अप्रैल 2024 है. वहीं UP BEd 2024 एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की संभावित तारीख 30 मई 2024 तय की गई है.

UP BEd 2024 आवेदन शुल्क

UP BEd 2024 एग्जाम के लिए आखिरी तारीख 03 मार्च तक आवेदन नहीं करने वाले उम्मीदवार लेट फीस के साथ 10 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा.

UP BEd 2024 आवेदन शुल्क बिना लेट किए हुए

यूपी के जनरल और ओबीसी वर्ग- 1400

यूपी के एससी-एसटी वर्ग – 700

अन्य राज्यों के सभी वर्ग के उम्मीदवार- 1400

UP BEd 2024 प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क लेट फीस के साथ

यूपी के जनरल और ओबीसी वर्ग- 2000

यूपी के एससी-एसटी वर्ग – 1000

अन्य राज्यों के सभी वर्ग के उम्मीदवार- 2000

UP BEd 2024 के लिए उम्र सीमा क्या है

यूपी बीएड 2024 के आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए. वहीं कोई भी अधिकतम उम्र सीमा नहीं है.

UP BEd 2024 के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

यूपी बीएड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से किसी भी सबजेक्ट में कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए. वहीं इंजीनियरिंग के उम्मीदवार 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ पास होना चाहिए.

UP BEd 2024 के लिए ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cdn3.digialm.com पर जाएं.

पर जाएं. वहां होम पेज पर मौजूद UP BEd 2024 लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करें. आवेदन करने के लिए वहां मांगी जाने वाली तमाम जरूरी जानाकारी को धयानपूर्वक भरें.

स्कैन की गई डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपलोड करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए तय किए गए आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना एप्लिकेशन फॉर्म अपने पास रख लें.

UP BEd 2024 आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें- direct link