Sarkari Exam: दुनिया की सबसे कठीन टॉप 10 परीक्षा कि लिस्ट यहां देखें, जानिए UPSC कितने स्थान पर है

Sarkari Exam: देश में कई कठीन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. जिसके लिए स्टूडेंट्स को सालों मेहनत करनी होती है. जिसमें UPSC, JEE, NEET और GATE शामिल हैं. इन परीक्षाओं सबसे कठीन परीक्षा यूपीएससी को माना जाता है. जिसकी तैयारी के लिए उम्मीदवार दिन-रात एक कर देते हैं. लेकिन हम जानेंगे कि दुनिया की सबसे कठीन परीक्षाएं कौन-कौन-सी हैं. आइये इन परीक्षाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इस बारे में उद्योगपति आनंद गोपाल महिंद्रा ने शोसल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया था. जो कि 26 अक्टूबर 2023 को The World Ranking की ओर से जारी किया गया था. जिसमें बताया दुनिया की सबसे कठीन परीक्षाओं के बारे में बताया गया था. इस लिस्ट के मुताबिक, टॉप 10 परीक्षाएं कुछ इस तरह से थीं. आईआईटी जेईई को दूसरे स्थान पर रखा गया था. तीसरे पर UPSC एग्जाम को रखा गया था. इन दोनों परीक्षाओं के अलावा गेट को भी दुनिया की सबसे कठीन परीक्षाओं की लिस्ट में शामिल किया गया. दुनिया की सबसे कठीन परीक्षाओं में एक नंबर पर चीन में आयोजित की जाने वाली Gaokao परीक्षा को रखा गया. जबकि, दसवें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट में आयोजित की जाने वाली California Bar परीक्षा को रखा गया.

After seeing #12thFail I checked around and spoke to a number of young people about the relative difficulty of our entrance exams.

One of them was a graduate of IIT who is involved in a business startup but who has also taken the UPSC exam.

He stated EMPHATICALLY that UPSC is… https://t.co/NvGTIHWkrz

