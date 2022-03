JIPMER Recruitment 2022: जवाहर लाल इंस्‍टीट्यूट ऑफ पोस्‍ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER), पुडुचेरी में ग्रुप बी और सी पदों पर वैकेंसी (Sarkari Jobs 2022) है. उम्‍मीदवार इन पदों (JIPMER Group B and C Recruitment 2022) पर आज 30 मार्च को शाम 4:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उन्‍हें आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाना होगा.Also Read - ONGC Recruitment 2022: ओएनजीसी में आवेदन करने की आज आखिरी तारीख, फटाफट ऐसे करें आवेदन

बता दें कि इन पदों पर उम्‍मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा (JIPMER recruitment exam 2022) के आधार पर होगा, जो 17 अप्रैल को आयोजित होगी और इसके लिए एडमिट कार्ड (JIPMER exam 2022 admit card) 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी होगा. Also Read - RSMSSB House Keeper Recruitment 2022: 12वीं के बाद किया है ये कोर्स, तो मिल सकती है सरकारी नौकरी

आध‍िकार‍िक नोटिफिकेशन Also Read - RBI Grade B 2022: आरबीआई ग्रेड बी पदों के लिए आवेदन प्रक्र‍िया शुरू, ऐसे करें अप्‍लाई

एप्‍ल‍िकेशन फीस (JIPMER Application Fee 2022) :

UR/EWS/OBC श्रेणी के उम्‍मीदवारों को 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि SC/ST श्रेणी के उम्‍मीदवारों को 1200 रुपये का शुल्‍क जमा करना होगा. PWBD के उम्‍मीदवार नि:शुल्‍क आवेदन कर सकते हैं.

JIPMER recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक “Jobs” पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब आप Direct Recruitment for various Group B & C posts in JIPMER, Puducherry पर क्‍लि‍क करें.

4. Apply now पर जाएं और रजिस्‍टर करें. फ‍िर एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्‍क जमा करें.

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे डाउनलोड कर, उसका प्रिंटआउट जरूर लेंं.

डायरेक्‍ट लिंक पर आवेदन करें