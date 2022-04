ECIL recruitment 2022 : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Electronics Corporation of India Limited) या ईसीआईएल (ECIL) ने अनुबंध के आधार पर जूनियर तकनीशियन पदों की 1625 रिक्तियों (Junior Technician 1625 posts) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. वे सभी उम्मीदवार जो ईसीआईएल भर्ती (ECIL recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ईसीआईएल (ECIL) की आधिकारिक वेबसाइट www.ecil.co.in के जरिये आवेदन कर सकते हैं. Also Read - Indian Bank Recruitment 2022: इंडियन बैंक में 202 पदों पर वैकेंसी, 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन

इन पदों (ECIL recruitment 2022) पर आवेदन प्रक्र‍िया 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है और उम्‍मीदवार 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. Also Read - Railway Recruitment 2022: रेलवे में इन उम्‍मीदवारों के लिए हैं रिक्‍त‍ियां, जानें शैक्षण‍िक योग्‍यता और चयन प्रक्र‍िया

पदों का विवरण (ECIL recruitment 1625 post) :

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये कुल 1625 रिक्‍त‍ियों पर भर्त‍ियां होंगी. Also Read - RBI Assistant Recruitment 2022: आरबीआई में 950 अस‍िस्‍टेंट पदों पर रिक्‍त‍ियां, जल्‍द जारी होगा नोटिफिकेशन

पदों के नाम :

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मेकेनिक (Electronics Mechanic): 814

इलेक्‍ट्र‍िश‍ियन (Electrician): 184

फिटर (Fitter): 627

ECIL RECRUITMENT 2022: ऐसे करें आवेदन

1. ECIL की वेबसाइट ecil.co.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए करियर (career) टैब पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब Click here to apply for Junior Technician on Contract positions against Advt. No. 13/2022 लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

4. अब अप्‍लाई के लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

5. फॉर्म भरें.

6. फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंटआउट लें.

ECIL RECRUITMENT: उम्र सीमा

31 मार्च 2022 तक अध‍िकतम 30 वर्ष के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

ECIL Junior Technician: चयन प्रक्र‍िया

उम्‍मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा. यानी उम्‍मीदवारों को परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. उम्‍मीदवारों का डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.