Indian Navy MARCOS Commando Jobs: भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में एक है मार्कोस कमांडो (MARCOS Commando), जो भारतीय नौसेना (Indian Navy) का एक विशेष बल हैं. यह आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब-एंटी-पाइरेसी ऑपरेशन में माहिर होता है. मार्कोस कमांडो (MARCOS Commando) सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है. कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय (Operation Vijay) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है.

MARCOS Commando इकाई का गठन 1987 में हुई थी. इसका मोटो है The Few The Fearless. इसमें 1000 सैनिकों में से कोई एक ही MARCOS Commando बन पाता है. अगर आप भी MARCOS Commando बनने का इच्छा रखते हैं, तो आपको इसके कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा. तो आइए जानते हैं इसमें शामिल होने के लिए क्या होता है सेलेक्शन प्रोसेस और क्या होता है करना..

Indian Navy MARCOS Commando Jobs के लिए सेलेक्शन प्रोसेस

MARCOS Commando का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले भारतीय नौसेना के कर्मचारियों को एक तीन दिवसीय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होता है.

Indian Navy MARCOS Commando Jobs के लिए योग्यता

मार्कोस कमांडो (MARCOS Commando) के ट्रेनिंग के रूप में शामिल होने से पहले चयनित होने के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है. ट्रेनिंग से पहले तीन-दिवसीय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और योग्यता परीक्षा शामिल है. इसमें लगभग 80% उम्मीदवार इससे बाहर हो जाते हैं.

Indian Navy MARCOS Commando Jobs के लिए ट्रेनिंग

तीन-दिवसीय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और योग्यता परीक्षा के बाद 5 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जो काफी कठिन होता है. इसे लोग नरक से भी तुलना करते हैं. ट्रेनिंग के दौरान लोगों को सोने नहीं दिया जाता है और भूखा भी रखा जाता है साथ ही कठिन परिश्रम भी कराया जाता है. कई लोग तो इस ट्रेनिंग को छोड़कर भी भाग जाते हैं, जो इस फेज को पार कर जाते हैं, वे वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं. वास्तविक ट्रेनिंग 3 सालों का होता है. इसमें जांघों तक कीचड़ में कंधों पर 25 किलो का वजन रखकर 800 मीटर तक दौड़ाया जाता है.

इसके बाद HALO और HAHO नामक दो ट्रेनिंग को पूरा करना होता है. HALO में जवानों को 11 किमी का ऊंचाई पर से कूदना होता है, वहीं HAHO में 8 किमी की ऊंचाई से कूदना होता है, जिसमें 8 सेकेंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है. इन कमांडों को विभिन्न उपकरणों चाकू और धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल्स चलाना, हथगोले चलाना और नंगे हाथों से लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है. सबसे खास बात यह है कि इन्हें अपने फैमिली से छूपना पड़ता है कि वे MARCOS Commando हैं.