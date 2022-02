Central Bank of India Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), मानव संसाधन विकास विभाग में सीनियर मैनेजर IT के पदों (Centra Bank of India SO Recruitment) पर भर्तियां आई हैं. योग्य उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा (Bank Jobs) में शामिल होना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 2 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 मार्च 2022 को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. इस बाबत एडमिट कार्ड 17 मार्च 2022 को जारी किए जाएंगे.Also Read - Anganwadi Recruitment 2022: आंगनवाड़ी में 137 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्दी करें आवेदन

महत्वपूर्ण तिथियां

– आवेदन करने की शुरुआती तिथि- 10 फरवरी 2022

– आवेदन करने की अंतिम तिथि- 2 मार्च 2022

– एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- 17 मार्च 2022

– ऑनलाइन परीक्षा की तारीख- 27 मार्च 2022

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 19 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. वहीं वर्गों के हिसाब से इतने पदों पर भर्तियां होंगी-

जनरल- 10

ओबीसी- 5

एससी- 2

एसटी- 1

ईडब्ल्यूएस- 5

योग्यता

आवेदनकर्ता के पास कंप्यूटर साइंस/आईटी में इंजीनियरिंग ग्रैजुएट की डिग्री होनी चाहिए. वहीं 6 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव होना जरूरी है. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.