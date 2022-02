IBPS PO Mains Result 2021-22: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने पीओ मेन्स परीक्षा के मद्देनजर रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने पीओ मेन्स परीक्षा (IBPS PO Mains Exam 2022) में भाग लिया था वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. वहीं प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam) का रिजल्ट 5 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था. प्रोबेशनरी ऑफिसर मेन्स परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी को किया गया था.Also Read - Indian Coast Guard Recruitment 2022: 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कोस्ट गार्ड में आई भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

IBPS PO Mains Result 2021-22: ऐसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा

– यहां एक्टिविटी डेशबोर्ड के विकल्प पर जाएं.

– अब इसमें Common Recruitment Process (CRP) for Recruitment of Probationary Officers/ Management Trainees in Participating Banks (CRP PO/MT-XI) के लिंक को क्लिक करें.

– अगले चरण में आपको लॉगइन करना होगा.

– अब रोल नंबर और मदद से अपने रिजल्ट को चेक करें

IBPS Calendar

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने साल 2022-23 में होने वाली बैंकिंग संबंधित सभी परीक्षाओं के कैलेंडर को जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे IBPS की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखें.