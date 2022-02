MHA Recruitment 2022: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) में विधि अधिकारी ग्रेड I और II, और मुख्य पर्यवेक्षक / सलाहकार के पदों पर भर्तियां आई हैं. उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो गृह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है. वहीं कुल 4 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.Also Read - NMDC Recruitment 2022: एनएमडीसी ने 200 पदों पर निकाली भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी और कैसे करें आवेदन

योग्यता

विधि अधिकारी- इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आईएलएस/केंद्र सरकार की सेवाओं का सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होना चाहिए या फिर अनुबंध के आधार पर कानून के अभ्यास में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ कानून की डिग्री रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं.

मुख्य पर्यवेक्षक/सलाहकार- इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को राजस्व/संपत्ति मामलों से निपटने के अनुभव के साथ एडीएम या डीएस या यूएस के स्तर पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होना चाहिए. साथ ही उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होगा.

कैसे करें आवेदन

– इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा.

– यहां रिक्तियों का चयन करें. यहां अधिसूचना में आवेदन पत्र शामिल है.

– आवेदन पत्र को भरने के बाद उसे इस पते पर भेजें- Custodian of Enemy Property for India (CEPI), Delhi Head Office, 'East' Wing, 1stFloor,Shivaji Stadium Annexe, Connaught Place, New Delhi-10001 के पते पर भेजें.