OSSC Junior Clerk Mains Admit Card 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही जूनियर क्लर्क मुख्य परीक्षा (OSSC Junior Clerk Mains Exam 2022) का एडमिट कार्ड आयोग ने जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है. बता दें कि परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी को किया जाएगा.

OSSC Junior Clerk Mains Admit Card 2022: ऐसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर आपको Whats New के सेक्शन में जाकर Download Admission Letter for Main Written Examination for recruitment to the post of Junior Clerk-cum-Typist, Junior Clerk and Typist-cum-Scribe Assistant-2019 के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगइन करें.

– अब एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर अपने साथ रखें.