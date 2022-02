OSSC Junior Clerk Mains Answer Key 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आय़ोग ने जूनियर क्लर्क के पद पर आयोजित मुख्य परीक्षा (OSSC Junior Clerk Mains Exam 2022) के प्रोविजनल आंसर-की को जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ossc.gov.in आंसर-की को चेक कर सकते हैं. साथ ही 7 फरवरी 2022 तक प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 31 ज नवरी 2022 को किया गया था.Also Read - Nainital Bank Recruitment 2022: बैंक में निकली हैं क्लर्क की नौकरियां, ग्रेजुएशन पास जल्द करें आवेदन, नजदीक है लास्ट डेट

बता दें कि प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद मुख्य आंसर की को जारी किया जाएगा. खबरों के अनुसार मेन्स परीक्षा में अंग्रेजी विषय, ओडिया, सामान्य अध्ययन, की कुल 100 प्रश्न और 100 नंबरों की परीक्षा हुई थी.

OSSC Junior Clerk Mains Answer Key 2022: कैसे देखें आंसर की

– आंसर की देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाना होगा.

– यहां व्हाट्स न्यू के सेक्शन में जाएं.

– यहां Link for Inviting Objection on Model Answer Key for Main written Examination for the Post of Junior Clerk-cum-Typist, Junior Clerk and Typist-cum-Scribe Assistant-2019 के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां आपको आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगइन करना होगा.

– अब आंसर की आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी.

– आंसर की देखें और आपत्ति दर्ज करने का यहीं विकल्प दिया गया होगा.