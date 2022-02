RBI Recruitment 2022: भारतीय रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर (RBI Legal Officer Recruitment 2022) समेत कई पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 4 फरवरी 2022 है. आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी को बंद कर दी जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार अबतक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें. बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आरबीआई की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इस भर्ती के माध्यम से कुल 14 खाली पदों को भरा जाएगा. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए आयोजन 6 मार्च 2022 को होगा. अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं.Also Read - SBI PO Interview Admit Card 2022: प्रोबेशनरी ऑफिसर इंटरव्यू परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

कैसे करें आवेदन

– इस भर्ती परीक्षा में आववेदन करने के लिए उम्मीदवारों को opportunities.rbi.org.in पर विजिट करना होगा.

– यहां उम्मीदवारों को डायरेक्ट लिंक के विकल्प में जाना होगा. यहां Recruitment – Panel Year 2021 – for the posts of (i) Legal Officer in Grade ‘B’ (ii) Manager – Technical Civil (iii) Manager – Technical Electrical (iv) Library Professionals (Assistant Librarian) in Grade ‘A’ (v) Architect in Grade ‘A’ and (vi) Curator on full time contract लिंक दिखाई देगा. इसपर क्लिक करें.

-अब अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मांगी गई जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

– रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और प्रिंट आउट जरूर ले लें.

पदों का विवरण

– लीगल ऑफिसर (ग्रेड बी)– 2 पद

– मैनेजर (टेक्निकल/सिविल)– 6 पद

– मैनेजर (टेक्निकल/इलेक्ट्रिकल)– 3 पद

– लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) (ग्रेड ए)- 1 पद

– आर्किटेक्ट ग्रेड (ए)– 1 पद

– क्यूरेटर- फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट- कोलकाता म्यूजियम– 1 पद