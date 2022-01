Reserve Bank of India Jobs 2022: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है. इसके तहत उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. आरबीआई में नौकरी करने की चाह रखने वाले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट (Official Site) rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2022 है. इस भर्ती के जरिए आरबीआई (RBI) में कुल 14 खाली पड़े पदों को भरा जाएगा.Also Read - Rajasthan Police Recruitment 2022: राजस्थान पुलिस में निकली भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

पदों का विवरण

– विधि अधिकारी ग्रेड बी, प्रबंधक (Technical-Civil)

– प्रबंधक (Technical-Electrical)

– पुस्तकालय पेशेवर (Assistant Librarian) ग्रेड ए

– आर्किटेक्ट ग्रेड ए

– पूर्णकालिक क्यूरेटर

– कुल पद 14

बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है. लिखित परीक्षा का आयोजन 6 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा. वहीं अभ्यर्थी 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क- 600 रुपये

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क- 100 रुपये