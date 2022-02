SBI SCO Recruitment 2022: भारतीय स्टेट बैंक में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari 2022) के लिए वैकेंसी आई है. यहां स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पद पर भर्ती आई है. SBI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 48 पदों पर भर्तियां आई हैं उम्मीदवार जो असिस्टेंट मैनेजनर (Network Security Specialist) और असिस्टेंट मैनेजर (Routing & Switching) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट sbi.co पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 फरवरी है. वहीं ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 20 मार्च 2022 है.Also Read - UPSSSC Recruitment 2022: यूपी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के पद पर आई भर्ती, 1.12 लाख तक होगी सैलरी

SBI SCO Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

– इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को sbi.co.in पर जाना होगा.

– यहां Current Vacancy के विकल्प पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS ON REGULAR BASIS ADVERTISEMENT No. CRPD/SCO/2021-22/26 के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां आपसे जो जानकारी मांगी जाए उसे भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

– अब एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट जरूर निकाल लें.

पदों का विवरण

कुल पद- 48

असिस्टेंट मैनेजर (Network Security Specialist)- 15

असिस्टेंट मैनेजर (Routing & Switching)- 33 पद

शैक्षिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जिसमें उम्मीदवार का फर्स्ट डिवीजन पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 31 अगस्त 2021 तक 40 वर्ष होनी चाहिए.