UP Lekhpal Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा (UP Lekhpal Recruitment 2022) के मद्देनजर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में अबतक जिन उम्मीदवारों ने आवेदन (UP Lekhpal Exam Date 2022) नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन करने लें क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है. आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी को शुरू हुई थी. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से लेखपाल के कुल 8085 पद भरे जाएंगे.

पदों का वर्गीकरण

बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में केवल पीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार भी शामिल हो पाएंगे.

अनारक्षित वर्ग- 3271 पद

ओबीसी वर्ग- 2174 पद

ईडब्ल्यूएस- 798 पद

एससी- 690 पद

एसटी वर्ग- 152 पद

बता दें कि इससे पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा नवंबर महीने में आयोजित होने वाली थी. लेकिन इस परीक्षा का आयोजन तय समय पर नहीं हो सका था. हालांकि अब परीक्षा कब होगी इस बाबत तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2022 में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है. ऐसे में उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.