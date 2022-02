UP NHM CHO Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (UP Community Health Officer, CHO) के पद पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 4000 पदों को भरा जाएगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें क्योंकि आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2022 है. इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी थी लेकिन फिर इसे आगे बढ़ा दी गई. आवेदन करने की प्रक्रिया 4 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी.Also Read - Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में इन पदों पर आई भर्ती, आवेदन करने की आज है अंतिम तिथि

UP NHM CHO 2022 (उम्र सीमा 04/02/2022):

न्‍यूनतम उम्र सीमा : NA

अध‍िकतम : 35

यूपी राज्य स्वास्थ्य एनएचएम सीएचओ 2022 भर्ती नियमों (UP State Health NHM CHO 2022 Recruitment Rules) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

शैक्षण‍िक योग्‍यता :

इंट‍िग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्ट‍िफिकेट इन कम्‍युनिटी हेल्‍थ फॉर नर्सेज (CCHN) और इंडियन या स्‍टेट नर्स‍िंग काउंस‍िल रजिस्‍ट्रेशन के साथ बी.एससी. (नर्सिंग) में ग्रेजुएशन डिग्री हो.

वेतन :

सफल उम्‍मीदवारों को कम्‍युनिटी हेल्‍थ ऑफिसर पद पर नियुक्‍त किया जाएगा. उम्‍मीदवारों को कांट्रैक्‍ट के आधार पर सब सेंटर लेवल HWCs के लिये रखा जाएगा और उन्‍हें 20500 (बीस हजार पांच सौ रुपये) प्रति माह सैलरी के साथ 15000 प्रति माह पर्फोमेंस बेस्‍ड इंसेंटिव (PBI) भी प्राप्‍त होगा.

नॉन जूडिशियल स्‍टैम्‍प पेपर पर 2.50 लाख का सेक्‍योरिटी बांड देना होगा.

100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 2.50 लाख (दो लाख और पचास हजार) रुपये का एक जमानती बांड उत्तर प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर एचडब्ल्यूसी में न्यूनतम तीन वर्षों तक सेवा देने के लिए सीएचओ के रूप में शामिल होने के समय उम्मीदवार को जमा करना होगा.