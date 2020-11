DRDO Recruitment 2020: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने JRF और RA पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2021 तक है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (DMRL) में 21 पद भरे जाएंगे. Also Read - Sarkari Naukri: IBPS SO Recruitment 2020: IBPS ने SO के 647 पदों पर निकाली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू, जानें पूरी डिटेल

JRF के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पीएचडी के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.drdo.gov.in/career/online-interview-award-junior-research-fellowship-jrf-research-associates-ras-dmrl-hyderabad पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.drdo.gov.in/sites/default/files/career-vacancy-documents/DMRL_JRF_AD.pdf पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

DRDO Recruitment 2020 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 31 अक्टूबर, 2020

आवेदन की अंतिम तिथि: 2 जनवरी, 2021

DRDO Recruitment 2020 के लिए रिक्ति विवरण

जूनियर रिसर्च फैलो: 18 पोस्ट

रिसर्च एसोसिएट्स: 3 पोस्ट

DRDO Recruitment 2020 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार यहां दिए गए विस्तृत अधिसूचना में शैक्षिक योग्यता की जांच कर सकते हैं. उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु सीमा JRF के लिए अधिकतम 28 वर्ष और RA के लिए अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. आयु सीमा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है.

DRDO Recruitment 2020 के लिए वजीफा

फैलोशिप: रु. 31,000 / – प्रति माह JRF और रु.54,000 /- लागू एचआरए और चिकित्सा सुविधाओं के साथ अनुसंधान सहयोगी के लिए नियमों के अनुसार लागू होते हैं. अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.