IBPS Exam 2020 Latest News Updates: कोरोना संकट के समय में अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप के लिए बेहतर मौका है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल ने 645 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीफ 23 नवंबर 2020 है. इन पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा दो दिन होगी. पहली परीक्षा 26 दिसंबर को जबकि प्रीलिम्स की दूसरी परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित होगी. उम्मीदवार को इसकी तैयारी के लिए एक महीने का वक्त मिलेगा. प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा होगी. मेंस परीक्षा 30 जनवरी 2020 को होगी.

IBPS की 645 पदों में IT Officer (Scale 1)- 20 पद, Agricultural Field Officer (स्केल 1)- के 485 पद, Marketing officer (स्केल 1) के 60 पद, Law officer (स्केल 1)- 50 पद, HR Personal Officer (स्केल 1) के 7 पद और Official language officer (स्केल 1)- 25 शामिल हैं.

इन पदों पर 20 से 30 वर्ष के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. योग्यता पदों के अनुसार होगी. आपकी योग्यता इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप किस पद के लिएअप्लाई करते हैं. सभी उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि फीस का भुगतान 23 नवंबर तक ही किया जा सकेगा.