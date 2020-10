SSC Steno Group C, D Recruitment 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी आज यानि शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2020 से शुरू हो गई है और यह 4 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: UPSC Recruitment 2020: UPSC में इन पदों पर आवेदन करने के लिए सिर्फ बचे हैं 4 दिन, जल्द करें अप्लाई, कहीं ये निकल न जाए सुनहरा मौका

अधिसूचना के अनुसार, SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए रिक्तियों की संख्या बाद में निर्धारित की जाएगी. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "SSC Steno Group C, D की रिक्तियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में शामिल किया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं." इसके अलावा उम्मीदवार इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement पर क्लिक करके इससे संबंधित अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट को क्लियर करना होगा. CBT और स्किल टेस्ट दोनों में उत्तीर्ण होने वालों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा. इसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे. प्रश्नों में तीन खंड सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा और समझ शामिल होंगे.

SSC Steno Group C, D Recruitment 2020 के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा जबकि महिला / एससी / एसटी / ईएसएम / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है.