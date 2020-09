State Bank of India Vacancy 2020: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में इस साल बंपर भर्ती होगी. देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक SBI की तरफ से बताया गया कि इस साल उसकी 14 हजार नियुक्तियां (SBI Recruitment) करने की योजना है. बयान में कहा गया कि स्टेट बैंक (State Bank of India) के वर्तमान में ढाई लाख के करीब कर्मचारी हैं. बैंक अपने कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवनकाल में मदद के लिए हमेशा आगे रहा है. यह खबर ऐसे समय में आई है, जब बैंक द्वारा ऑन टेप वीआरएस ‘On Tap VRS’ योजना लाने की चर्चा हो रही है. Also Read - Sarkari Naukri 2020: UPSC Recruitment 2020: UPSC में टीचिंग, नॉन टीचिंग के पदों पर निकली वैकेंसी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

हालांकि स्टेट State Bank of India ने इस बात पर जोर दिया कि वह परिचालन का विस्तार कर रहा है और उसे लोगों की आवश्यकता है. बैंक ने इसके साथ-साथ यह भी कहा कि VRS की योजना बैंक की लागत में कटौती करने के लिए नहीं है. बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है, जिसके दायरे में करीब 30,190 कर्मचारी आ सकते हैं.

बयान में कहा गया, 'बैंक हमेशा से कर्मचारियों के प्रति दोस्ताना नजरिया रखता आया है और वह अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है. इसके लिए लोगों की आवश्यकता होगी. यह इस बात से साबित होता है कि बैंक की इस साल 14,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की योजना है.'

बता दें कि State Bank की VRS योजना के मसौदे के मुताबिक ‘वीआरएस- 2020 योजना’ के तहत बैंक में 25 साल की सेवा अथवा 55 साल की आयु पूरी कर चुके सभी स्थायी अधिकारी और स्टाफ कर्मचारियों के लिये यह खुली होगी. बता दें कि कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बैंक की प्रस्तावित VRS की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि मौजूदा संकट के दौर में यदि देश का सबसे बड़ा बैंक यदि नौकरियों में कटौती करता है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य बड़े नियोक्ता और एमएसएमई क्या कर रहे होंगे.

(इनपुट: भाषा)