IBPS SO Mains Admit Card 2021-22: इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल, आईबीपीएस ने स्‍पेशल‍िस्‍ट ऑफिसर पदों की मुख्‍य परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड (IBPS SO Mains Admit Card 2021-22) जारी कर दिया है. मुख्‍य परीक्षा 30 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली है. प्रारंभिक परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्‍यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आईबीपीएस SO मेन्स एडमिट कार्ड 2021-22 (IBPS SO Mains Admit Card 2021-22) मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर और एचआर / पर्सनल ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए है. इन सभी पदों के लिए कॉल लेटर एक ही लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं. हमने यहां एडमिट कार्ड के लिये डायरेक्‍ट लिंक दिया है, जिस पर क्‍ल‍िक कर उम्‍मीदवार अपना कॉल लेटर प्राप्‍त कर सकते हैं. एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यहां नीचे जानें.

IBPS SO Mains Admit Card 2021-22: ऐसे करें डाउनलोड

1. इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Click here to download Online Main Exam Call Letter for CRP SPL-XI पर क्‍ल‍िक करें.

3. नया पेज खुलेगा. यहां अपना रजिस्‍ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भरें.

4. एडमिट कार्ड (IBPS SO Mains call letter) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

5. उसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

उम्‍मीदवार 30 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. लास्‍ट मिनट की परेशानी से बचने के लिये आज ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

डायरेक्‍ट लिंक